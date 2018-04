Lui e lei vendevano la droga dall'auto: la polizia blocca una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone sono state denunciate per droga a seguito di un’attività di prevenzione e controllo del territorio compiuta dalla polizia. Gli investigatori della Squadra Mobile, con l’ausilio dei colleghi della Polizia di Frontiera, hanno operato controlli nell’area di Costa Morena, al porto di Brindisi, riuscendo ad individuare un uomo che, poco prima, da una coppia che stazionava all’interno di un’autovettura parcheggiata in quella zona, aveva acquistato un quantitativo di hashish, poco meno di 6 grammi, per la somma di venti euro. La coppia è stata identificata e controllata a sua volta. Si trattava di un uomo e una donna di 45 e 32 anni, entrambi brindisini.Gli agenti hanno recuperato la banconota da 20 euro e, vicino all’autovettura, hanno trovato anche altri pezzettini di hashish.