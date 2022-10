Studente minacciato a scuola con le forbici: denunciato 19enne

Prima la lite nei corridoi della scuola di Brindisi, poi l’improvvisa comparsa di forbici e la probabile minaccia al suo compagno. È accusato di percosse con l’aggravante dell’utilizzo delle forbici e di aver commesso il fatto in luogo pubblico un 19enne che nei giorni scorsi sarebbe stato protagonista di un diverbio animato con un compagno di scuola superiore di Brindisi.



Pestato minore

L’altro ragazzo coinvolto, che non ha però riportato gravi, è un minorenne che frequenta lo stesso istituto. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Brindisi che ha acquisito una serie di elementi per ricostruire l’accaduto. Il 19enne indagato è difeso dall’avvocato Francesco Monopoli. Non è escluso che nelle prossime ore le forze dell’ordine possano acquisire ulteriori dati per dare corso all’attività investigativa. Così come è anche probabile che il legale dello studente possa presentare ulteriore documentazione o comunque una memoria difensiva. La Procura di Brindisi al momento ha anche disposto il sequestro delle forbici.



Scazzottata

Secondo una prima ricostruzione i due si sarebbero affrontanti apparentemente per futili motivi. Se per screzi derivanti dal passato o questioni emerse nello stesso giorno a scuola lo faranno emergere le indagini, anche dopo aver acquisito le testimonianze.

Una lite degenerata in pochissimo tempo: prima la scazzottata e poi la comparsa di una forbice, uno dei tanti oggetti che si trovano a scuola, ma ritenuta un’’arma, anche per la presenza di una lama di 21 centimetri, fuori dall’aula. La vittima però non sarebbe stata colpita dalle forbici: questo è quanto sarebbe emerso in questa fase.