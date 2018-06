Lite tra parenti e cognato investito: dopo l'arresto quattro denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver ben visionato le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza, si allarga a quattro denunce per rissa aggravata in concorso l’episodio che sabato scorso ha visto il coinvolgimento di alcuni parenti in via Carducci, al quartiere Paradiso a Brindisi. Lite avvenuta a quanto pare per futili motivi davanti a diverse persone e nelle vicinanze della vecchia e centrale area commerciale.I carabinieri della stazione di Brindisi Casale, nel prosieguo delle indagini, hanno infatti identificato e denunciato il 44enne Gianluca Polito (arrestato inoltre per tentato omicidio subito dopo i fatti), il 36enne A.C., il 37enne P.C. e il 60enne R.C. che - invalido e con ridotta capacità di deambulazione - era stato urgentemente trasportato in codice rosso presso il Pronto soccorso dell’Ospedale “Perrino” perché rimasto vittima di fratture multiple: mentre si trovava per terra era stato investito da un’auto condotta dal cognato Polito, che si dava alla fuga per qualche ora prima di essere “scovato” sullo stesso quartiere dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile.