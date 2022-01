Brindisi, chiudono i punti ristoro in due ipermercati: dipendenti licenziati via WhatsApp

BRINDISI - Risveglio amaro quello di ieri per nove dipendenti delle Officine Birrai Srl, società salentina con punti vendita presso gli ipermercati di Mesagne e Brindisi.

In nove, infatti, hanno ricevuto, attraverso una semplice comunicazione per whatsApp, il licenziamento deciso dall’azienda per cessazione dell’attività. Nove dipendenti, dall’oggi al domani si sono così trovati senza lavoro e senza stipendio. Soprattutto nessuno dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati