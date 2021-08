La libreria di strada vandalizzata. Il sindaco: «Noi non molliamo»

Vandalizzata e riempita di rifiuti una delle librerie di book sharing in piazza Cairoli a Brindisi . Un atto di inciviltà. E neppure il primo. Così sui social la rabbia del sindaco, Riccardo Rossi: «Noi non molliamo». In un momento in cui la città di Brindisi ha bisogno di dare il migliore biglietto da visita ai turisti e preservare le sue bellezze c’è chi si diverte, si fa per dire, a danneggiare la cosa pubblica a spregio di tutta la comunità. Accade così che una delle belle vetrinette istallate su piazza Cairoli, cuore del centro storico di Brindisi, dove si raccolgono libri e si da l’opportunità di prenderli in prestito diventi oggetto delle attenzioni di qualche vandalo.

I fatti

La piccola libreria, tanto apprezzata da cittadini e villeggianti, è stata trasformata in un ricettacolo di rifiuti ed i libri gettati chissà dove. Ma l’intervento del Comune di Brindisi non si è fatto attendere e dopo la segnalazione gli operatori sono intervenuti. La piccola teca istallata accanto alle aiuole è stata riparata e rimossi i rifiuti, grazie anche al Centro Riuso Ecotecnica, sono stati posizionati una serie di nuovi libri a disposizione dell’utenza. Il book sharing è un progetto nato due anni fa da una iniziativa dell’amministrazione civica che aveva coinvolto trenta commercianti dei corsi cittadini, per adottare un’aiuola e installare quattro bacheche in legno, realizzate da un artigiano della città. Il book-sharing, una iniziativa diffusa in molte città, un libero scambio di libri per aggiungere cultura letteraria alla cultura della cura del bene comune.