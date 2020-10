Rapina e paura alla gioielleria del centro commerciale: banditi in fuga con denaro e preziosi

BRINDISI - Paura nel centro commerciale “ Le Colonne” di Brindisi, dove in mattinata due banditi con il volto travisato e armati di mazza ferrate hanno fatto irruzione nella gioielleria “Oro Fino”. Un raid lampo, nel corso del quale hanno spaccato vetrine e teche, seminando il panico nel negozio di preziosi. E’ accaduto alle 10, quando l’ipermercato era popolato di avventori. Dalle ricostruzioni sembrerebbe che i due siano entrati in azione vestiti da operai, con il volto camuffato. Una voce ai microfoni ha invitato tutti i presenti ad andare nei bagni. Gli altri negozi della galleria hanno abbassato le saracinesche. Quindi i banditi hanno arraffato diversi gioielli e i il denaro in cassa, per poi fuggire. Sul posto sono accorse le volanti della Questura. Ed è caccia aperta ai malviventi. Indagini sono in corso da parte degli agenti della squadra mobile per appurare se all’esterno del centro commerciale ci fossero altri complici e una vettura pronta a far salire i due banditi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di sicurezza.





Ultimo aggiornamento: 11:45

