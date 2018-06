Le case cadono a pezzi ma la Regione firma un accordo per realizzare murales

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Murales sulle palazzine che cadono a pezzi. Il progetto di Arca Nord Salento sarà realizzato in via Egnazia al rione Paradiso proprio sulle facciate di quelle palazzine, gestite dallo stesso ente, dove dieci giorni fa si sono staccati enormi pezzi di calcinacci. Domani, venerdì, sarà firmato il protocollo d’intesa tra l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare del Nord Salento (Arca Nord Salento), il Comune di Brindisi e l’assessorato alla Pianificazione Territoriale della Regione Puglia. Un progetto che parla di riqualificazione urbana attraverso la decorazione delle palazzine che attendono ancora un intervento strutturale che possa garantire innanzitutto la sicurezza degli inquilini e poi anche il decoro.Lo scorso 18 giugno in via Egnazia, dal complesso condominiale che si estende dal civico 86 al civico 94, sono caduti pezzi di cornicione sulla strada, un’auto parcheggiata è stata persino danneggiata e solo per un caso fortuito nessuno si è fatto male. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno transennato la zona e i vigili del fuoco per i primi rilievi tecnici. La situazione è apparsa subito preoccupante al punto tale che ai residenti è