Brindisi, lavori abusivi nella spiaggia pubblica attrezzata: stop ai cantieri

Stop ai lavori per la sistemazione dell’area esterna di “Cala Materdomini” a Brindisi. La decisione, giunta ieri in un periodo di aspre polemiche per la nuova spiaggia pubblica attrezzata, è stata sancita da un’ordinanza dirigenziale della giornata di giovedì. Il riferimento va ad un sopralluogo effettuato nella stessa giornata e che ha rilevato “l’esecuzione di opere in assenza di titolo abilitativo, in difformità dal Progetto datato agosto 2021 per l’Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza geomorfologica” per la gestione del lido (assegnata alla Food and beverage di Elia Moscatelli).

Secondo il documento comunale le opere in questione consistono nella “realizzazione su fronte strada, di recinzione con struttura con pali in legno intervallati e chiusura con elementi di canna” per un’altezza totale di 2 metri e 20 e che si estendono sul lato della strada per 70 metri. Analogamente, si parla della “realizzazione nella zona antistante il chiosco, in sostituzione del ghiaino previsto dal progetto, di un prato verde sintetico” che è “trattenuto al suolo con pietre di modesta grandezza disposte a “cornice” lungo il perimetro”, esteso su un’area di circa 445 metri quadri., così come un’altra zona laterale nei pressi del mare “risulta sistemata con prato verde sintetico” per una superficie di 98 metri quadri.

Altra contestazione quella relativa alla “realizzazione di copertura della parte di porticato prospiciente il mare, con telo plastificato bianco” ed infine l’aver posizionato nell’area in concessione “6 gazebo con struttura in legno e copertura con telo plastificato bianco”.

Tutte queste opere per Palazzo di Città “sono da considerarsi abusive in quanto prive di titolo abilitativo alla loro esecuzione ed in assenza di autorizzazione paesaggistica” e risultano “in contrasto con quanto previsto dal progetto redatto e realizzato dal Comune di Brindisi”.