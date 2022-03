Latiano, ladri di merendine in azione: più danni che bottino

Si potrebbe dire: a volte, ritornano. Ecco i famigerati “ladri di merendine” nuovamente in azione a Latiano . Due giovani, attorno alle 21,30 di domenica scorsa, hanno raggiunto i distributori automatici collocati all’esterno di un esercizio commerciale con sede in via Torre Santa Susanna e, dopo aver forzato una delle due macchinette, si sono impossessati del suo contenuto: brioche, biscotti, cioccolatini, chewing-gum, caramelle e, insomma, cose così. Terminata la spaccata, se la sono data a gambe levate probabilmente orgogliosi del loro bottino.

Il colpo

La coppia di ghiotti scassinatori ha agito in piena sera, peraltro in una strada - quella che immette dal centro abitato di Latiano alla provinciale per Torre Santa Susanna - abbastanza trafficata. Il rischio di essere scoperti era piuttosto alto, ma gli autori del furtarello se ne sono infischiati. Non hanno fatto più di tanto caso neppure alla presenza delle telecamere di sorveglianza di cui l’esercizio è dotato.

E, infatti, la scena è stata ripresa per intero: li si vede chiaramente sia nel momento in cui arrivano armati di cattivissime intenzioni, sia nel momento in cui mettono a segno il piano micro-criminale che, evidentemente, avevano progettato a tavolino. Sul capo avevano i cappucci delle felpe, ma in alcuni frangenti dei video - già acquisiti dalle forze dell’ordine - s’intravedono anche i volti.

Starà ai carabinieri della Stazione di Latiano, cui il commerciante si è rivolto, cercare di risalire ora all’identità dei ladruncoli.