Evade due volte in poche ore per raggiungere le abitazioni di due sue ex

Evade di notte due volte dagli arresti domiciliari per raggiungere le abitazioni di due sue ex fidanzate. E' accaduto a Latiano dove i Carabinieri di Francavilla sono intervenuti per fermare l'uomo e riaccompagnarlo a casa. Già ieri verso le prime ore della notte, il giovane di 27 anni era stato tratto in arresto poiché dopo essere evaso si era recato nelle adiacenze dell’abitazione della ex compagna e urlando la minacciava tentando di abbattere la porta di casa a spallate.Sottoposto agli arresti domiciliari a Latiano, durante la notte aveva chiesto l’intervento dei sanitari e di un’ambulanza che lo accompagnasse nell’ospedale di Francavilla Fontana, per sottoporsi ad alcune visite mediche. Ma si è allontanato all'alba dall'ospedale per recarsi verso l'abitazione di un'altra sua ex fidanzata. Alla donna svegliata alle 5 dalle urla dell'uomo, che in strada le chiedeva di entrare, non è rimasto che chiamare i Carabinieri. Alla vista dei militari, ha tentato di sfuggire al secondo arresto ma invano. Preso, è stato riportato in casa ancora agli arresti domiciliari.