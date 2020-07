Coniugi feriti da proiettili mentre erano affacciati al balcone

Due coniugi sono stati feriti da una raffica di colpi d’arma da fuoco mentre erano affacciati al balcone della propria abitazione. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Latiano, in provincia di Brindisi. I due sono stati bersaglio di qualcuno che avrebbe sparato dalla strada: colpiti ad una gamba l’uomo, originario di Mesagne, e di striscio anche la moglie, anche lei ferita ad una gamba. I due sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso, in ogni caso i colpi esplosi non hanno provocato conseguenze gravi ai due.

Sul posto i carabinieri di Latiano e della Compagnia di San Vito dei Normanni per avviare le indagini su quel che appare un avvertimento di cui al momento sfuggono le motivazioni.

