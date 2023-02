Ladri gli rubano l'auto mentre lavora nei campi: pensionato si ferisce mentre prova a rincorrerli. Un racconto assurdo quello fatto dall’anziano soccorso dai familiari su un episodio che, a quanto pare, non è isolato nelle campagne di San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi e che ha acceso un faro sul fenomeno sempre più ricorrente dei furti nelle campagne ai danni di anziani indifesi.

I fatti



Si trovava in contrada Calasansa il 72enne C.Z. pensionato e cittadino sanpancraziese che per hobby cura la campagna appena fuori il centro abitato, in una zona di confine tra San Pancrazio, San Donaci e Mesagne. Come quasi tutte le mattine, era intento nei lavori agricoli quando ha sentito il rombo della sua vecchia Fiat Multipla. Ha alzato lo sguardo mentre la macchina si allontanava dal punto in cui era stata parcheggiata dall’uomo, con un individuo alla guida che procedeva in retromarcia e senza aver abbassato lo sportellone posteriore.



Istintivamente l’anziano ha pensato di inseguire ilnel tentativo di fermarlo ma è inciampato cadendo rovinosamente.cadendo si è fatto male e non ha potuto fare altro che vedere la sua macchina che si allontanava velocemente. Un’auto senza nessun valore economico se non per la comodità di utilizzo che ne faceva il suo proprietario, il quale, nel tentativo di inseguire il ladro, si è procurato diversee qualche costola incrinata. Per fortuna ildel malcapitato e ha così potuto chiamare uno dei figli per essere soccorso e affidato alle cure mediche. È stata successivamente sporta denuncia presso la locale stazione dei