I ladri nella palestra che sarà inaugurata dal capo della polizia

Furto all’interno del centro sportivo polivalente al quartiere Bozzano di Brindisi: i ladri tagliano il tendone e portano via dieci pesi. Bottino magro per i malviventi che durante la notte tra sabato e domenica scorsa si sono introdotti all’interno del centro sportivo in via Gran Bretagna al quartiere Bozzano di Brindisi.Ignoti dopo aver scavalcato la recinzione metallica hanno praticato un foro nel tendone al fine di aprirsi un varco e una volta all’interno si sono appropriati di circa dieci pesi da palestra da due e da dieci chilogrammi. Dopodiché sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. Il furto è stato scoperto solo domenica mattina. Sul posto è intervenuta la polizia di Brindisi che ha avviato subito le indagini per identificare i responsabili.Il centro sportivo polivalente è stato assegnato in comodato d’uso, unitamente al bocciodromo, dal Comune di Brindisi proprio alla Questura che lo utilizzerà per farne un luogo di aggregazione per i giovani della città che vorranno praticare lo sport. La struttura sarà affidata alle Fiamme Oro che alleneranno tutti ragazzi che vorranno iscriversi alla prestigiosa società sportiva. Del resto l’impianto era stato realizzato con i Pon Legalità e inaugurato a febbraio 2017 vantava lo slogan “Io gioco legale” proprio perché lo scopo era quello di recuperare i ragazzi e inserirli in un circuito che promuoveva la legalità. L’impianto però dopo l’inaugurazione in pompa magna non era mai stato utilizzato nonostante fosse nuovo di zecca e avesse a disposizione ben quattro campi tracciati: basket, volley, calcio a 5 e tennis. Ora pare che le cose siano cambiate e che il Comune firmando la convenzione lo affida alla Questura, con un canone annuo di 2500 euro, contratto di soli due anni senza rinnovo tacito. La Questura dal suo canto ha deciso di investire ben 50mila euro in attrezzatura che a fine a scadenza della convenzione rimarrebbe all’interno della struttura e quindi alla città.