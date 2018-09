Ladri nella sede della Protezione civile: rubati i kit per le emergenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto nella sede della Protezione civile di via della Torretta, al quartiere Paradiso a Brindisi: i ladri dopo aver praticato un buco in un muro perimetrale e divelto una grata hanno fatto incetta di costose attrezzature come un gruppo elettrogeno, alcune motoseghe, una centralina idraulica, pompe di sollevamento dell’acqua, soffiatori e altro materiale. Un kit molto importante per fronteggiare situazioni di criticità, tra cui le emergenze causate da eventi meteorologici. Tale danno ha ora messo in ginocchio questa attività in mano al Comune di Brindisi, pronto comunque ad avviare al più presto tutte le procedure per l’acquisto di nuove attrezzature.