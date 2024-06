Brutto anatroccolo, nonostante qualcuno lo pensi, non lo è mai stata: bello il colpo d'occhio del mare che s'insinua tra le case, godibile lo skyline sul Monumento del marinaio, pittoresca la Scalinata virgiliana con colonna romana vista dall'imbocco del porto, suggestivi gli scorci attorno a Palazzo Nervegna in un centro storico non sempre valorizzato.

APPROFONDIMENTI IL VERTICE G7, Meloni: «Puglia una terra ponte per il confronto»

REGIONE G7, si comincia. In mattinata l'incontro con Zelensky REGIONE Joe Biden è arrivato in Puglia: il presidente degli Stati Uniti è atterrato a Brindisi per il G7



Cenerentola di Puglia, invece, sì: quasi sempre in coda alle varie classifiche, solitamente dimenticata dagli itinerari turistici, raramente sotto i riflettori rispetto ai capoluoghi "cugini", troppo a lungo trascurata dalla politica regionale senza neanche una postazione nella sala dei bottoni. Con la geografia e la storia più recente che non hanno contribuito alla causa. Qualche esempio: la meravigliosa oasi di Guaceto a due passi che, però, ricade in un Comune limitrofo e i giganti industriali che non aiutano a guadagnarsi le copertine patinate.



Ma, si sa, anche le cenerentole si risvegliano principesse quando meno te l'aspetti: Brindisi caput mundi almeno per una sera, centro del mondo con la cena di gala dei leader G7 ospitati nel Castello svevo. Diciamo la verità: ci avrebbero scommesso in pochi perché la concorrenza tra castelli era molto alta e i "pretendenti" più che titolati. Tutti risalenti a Federico II, fiore all'occhiello della storia pugliese: Castel del Monte icona nel mondo con la sua pianta ottagonale, Lucera nel Foggiano, Oria con le sue mura, e poi le fortezze sul mare da Manfredonia a Bari. L'ha spuntata Brindisi e chissà che l'imperatore svevo che qui sposò Jolanda di Brienne prima di partire per la Crociata non sia felice per la riscoperta della meno conosciuta delle sue fortezze. Cenerentola anch'essa, come la città. Sconosciuta ai più (brindisini compresi) perché da decenni ospita il comando della Marina militare restringendo le visite a pochi giorni: sparuti turisti e pochi selfie tanto che in pochi sanno come sono fatte le sale e quanto sarebbe bello affacciarsi dalle finestre sull'Adriatico. Oggetto, tra l'altro, di lungo dibattito: luogo "chiuso" che segna una frattura urbanistica limitando la fruibilità sul lungomare.

La scelta di Borgo Egnazia



Certo, la vicinanza a Borgo Egnazia è stata cruciale per la scelta di Brindisi, ma non importa. Ben venga la fortuna se produce sostanza. E in questo caso conta la rivincita di una città da troppo tempo lontana dai riflettori: da quando l'antica via Appia terminava qui senza neanche passare da Bari, da quando i Templari salpavano per liberare Gerusalemme, da quando la Valigia delle Indie partiva per nuovi mondi. Giusto la parentesi di Brindisi Capitale d'Italia dopo l'Armistizio ma, per il resto, ben poco nonostante la presenza della base Onu.

I grandi riflettori resteranno accesi per poche ore, ma l'occasione è d'oro: quando mai ricapiteranno Biden, Macron e gli altri allo stesso tavolo sul Seno di Ponente? Troppo tardi, si dice, per piangere sul latte (non) versato. Si sarebbe forse potuto fare di più per accompagnare questa centralità e, invece, si è visto poco e niente: lodevoli riunioni in Prefettura per garantire la sicurezza, ma neanche una mostra, un appuntamento culturale, un convegno di geopolitica o anche solo un incontro in una scuola. Riducendo così l'evento ad una serie di ordinanze ben dettagliate e alimentando il coro dei cittadini - tutti giustificati, ci mancherebbe altro - che ne sottolinea i disagi a fronte di non ben individuabili vantaggi.

Un vero peccato se si pensa a quello che altrove sarebbe probabilmente accaduto con il G7. A Lecce capace di "vendersi" anche il minimo spicchio di barocco se c'è da fare promozione, a Bari pronta a fare lo stesso con un pezzo di focaccia all'ombra di San Nicola o a Taranto sempre protesa a rivendicare l'unicità di avere due mari. A Brindisi, invece, neanche l'immagine evocativa dei grandi della Terra dove un tempo Federico II incontrava re e cavalieri è riuscita a smuovere più di tanto le acque.

Pigrizia? Superficialità? Individualismo? Difficile trovare una sola spiegazione, ma stavolta non c'entra la frustrazione per Cerano in fase di smobilitazione o la crisi del Petrolchimico. C'entra forse un orgoglio cittadino che manca o, al contrario, un'alta considerazione di sé che non ammette critiche costruttive da chi in altre parti della Puglia ha fatto passi in avanti. Come non fidarsi di se stessi, come non avere a cuore il proprio patrimonio, come non capire che l'apertura rapida del Forte a Mare farebbe la differenza almeno quanto i destini della Cassa di colmata. O che una soluzione definitiva sulla fruibilità della Casa di Virgilio conta più del rivendicazionismo sull'altra colonna romana finita a Lecce.

Non tutto è perduto perché le tracce del G7 resteranno eccome: le immagini notturne del maniero svevo e il tricolore che si specchia nel porto faranno il giro del mondo. E statisti, giornalisti e agenti sapranno che a 40 minuti di auto dai resort di Savelletri non ci sono solo trulli, burrate e masserie ma anche una città che merita molto di più di uno sbarco mordi-e-fuggi da una nave da crociera o di un traghetto per la Grecia. A questo dovrebbe servire ritrovarsi, anche solo per una sera, al centro del mondo: cogliere l'opportunità inaspettata, salire su un treno che passa, azzerare gli errori per ripartire. Provare a trasformare la rivincita in riscatto. A patto di ritrovare se stessi sapendo che le sfide nel mondo globalizzato non si vincono più da soli ma facendo rete anziché inveire contro Roma o gli altri pugliesi di turno. Altrimenti del G7 resterà solo la lamentela per non aver potuto portare il cagnolino al giretto serale. Che tanto, poi, ci si consola con l'uscita in barca nel weekend. Tutto giusto e tutto bello, ma non basta. Perché il futuro è un'altra cosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA