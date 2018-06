La macchina salva-vita va in blocco: malato di Sla muore in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un fascicolo a seguito della morte di un 67enne brindisino affetto da Sla, G.F. le sue iniziali, ricoverato lunedì nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Antonio Perrino. L'accusa per il personale in servizio durante la permanenza del pensionato è di omicidio colposo: secondo la denuncia sporta dai famigliari al posto fisso di polizia presente nella struttura, la causa della morte dell'uomo sarebbe attribuibile al ventilatore cui il malato era attaccato.Stando ai parenti, infatti, la valvola dello strumento non sarebbe stata posizionata correttamente. Il pubblico ministero che ha in carico il fascicolo ha disposto il sequestro del macchinario e della cartella clinica del 67enne per dare corso a tutte le verifiche del caso.