La vela mondiale a Brindisi. Per ora è solo un’idea lanciata attraverso i canali social (anche se da un esponente delle istituzioni locali) ma sta già riscuotendo un certo successo.

Pazza idea: ospitare la Coppa America

Le città pugliesi e Brindisi in particolare, infatti, potrebbero candidarsi per ospitare la tappa italiana dell’America’s Cup, prendendo il posto di Cagliari che ad ottobre avrebbe voluto ospitare le regate preliminari. La proposta è stata lanciata dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, dal suo account. Dopo aver postato un articolo in cui si parlava della decisione della Regione Sardegna di bloccare le regate del capoluogo. “Potremmo candidare la Puglia. Che ne dici Francesco?”. Francesco è Francesco Mastro, il rappresentante della Regione Puglia nel comitato portuale: un riferimento che ha un suo perché anche nel fatto che Mastro è un diportista e velista. Proprio quest’ultimo si è dimostrato entusiasta, spiegando che si tratterebbe di “un colpo senza precedenti che la Puglia e l’Italia ricorderebbero per decenni”.

La proposta accolta con favore

Accanto a questo, anche l’adesione simbolica di altre persone e quando si chiede a Patroni Griffi quale sia il posto pugliese dove il vento è sempre presente, il numero uno dell’ente portuale indica proprio Brindisi. Per ora, quindi, nulla di concreto ma la suggestione è molto forte per il valore della manifestazione velistica non solo in Italia ma nel mondo intero, essendo anche l’evento sportivo più antico ad oggi. L’America’s Cup, anche per questo motivo, è probabilmente la rassegna che ha in assoluto il maggior richiamo e che si compone di diversi step prima di arrivare all’evento principale.

Il mancato finanziamento della Regione Sardegna

In particolare, in vista della sfida che si terrà a Barcellona tra il 12 ed il 20 ottobre del prossimo anno, sono necessarie le “preliminarie regattas” o, appunto, regate preliminari, conosciute anche come “World Series”, che come per la sfida principale in terra di Spagna utilizzerà i monoscafi, tornati ad essere la tipologia di imbarcazioni ufficiali per l’evento sportivo dopo una parentesi in cui, invece, sono stati utilizzati i multiscafi.

A più ampio spettro, in questo calendario sarebbe stata prevista anche una tappa nella “casa” di Luna Rossa – Prada Pirelli, ovvero di quella che, ormai da diversi anni, è la sfidante italiana per il trofeo, di casa, appunto, in quel di Cagliari. Negli ultimi giorni, però, il quotidiano “La Stampa” ha parlato di un finanziamento di 6 milioni di euro che sarebbe dovuto arrivare dalla Regione, intenzione che però lo stesso ente in questi giorni avrebbe fatto venir meno (con tanto di lettera indirizzata al comitato organizzatore dell’America’s Cup) rendendo molto complicato il cammino per la manifestazione in Sardegna.

L'occasione per possibili nuovi "campi di regata"

E quindi, nonostante siano arrivati già numerosi appelli delle realtà locali perché proprio la Regione Sardegna torni sui suoi passi e confermi il finanziamento per le “World Series”, dalla Puglia guardano con occhio interessato a quanto accade. D’altro canto, Brindisi ha un legame che dura da tempo con il mondo velistico: su tutte, una delle principali regate d’altura del Mediterraneo, la Brindisi – Corfù, organizzata dal Circolo della Vela. Quest’anno la regata (in programma tra l’11 ed il 13 giugno) è giunta alla sua trentasettesima edizione e da sempre attira diverse imbarcazioni dall’Italia e non solo. Altro evento che riveste una sua importanza è la regata Brindisi – Valona, che è organizzata invece dalla sezione locale della Lega Navale e che si terrà tra il 6 ed il 9 luglio di quest’anno, per la sua edizione numero 12.