Irrompe nel supermercato a volto scoperto: rapinatore messo in fuga dai clienti e catturato

BRINDISI – Puntava al bottino. Ma è stato messo in fuga dai clienti. Protagonista un giovane malvivente che in serata, poco dopo le 19, ha cercato di mettere a segno una rapina ai danni del supermercato “Dok” di via Bezzecca, al quartiere Santa Chiara di Brindisi. Da solo, a volto scoperto e non armato, ha intimato a un cassiere di consegnargli il denaro: una richiesta avvenuta anche alla presenza di alcuni clienti che in quel momento si trovavano nei pressi dell’uscita. Di fronte alle resistenze, il bandito ha cercato di forzare la cassa, ma il tentativo è stato vano. Quindi, grazie all’intervento di due clienti, è stato allontanato dal market. Scattato l’allarme, sul posto è accorsa una pattuglia della Sezione volanti. Gli agenti hanno quindi rintracciato e bloccato il rapinatore mentre si trovava nei dintorni dello stesso quartiere. Il giovane è stato accompagnato presso la gli uffici della Questura per l’identificazione. Toccherà ora all’autorità giudiziaria stabilire la sua posizione per quanto accaduto.