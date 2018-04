Investito in bicicletta mentre torna dal lavoro: in fuga il pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investito mentre tornava da lavoro in bicicletta, con l’automobilista che anziché prestare soccorso si dà a una precipitosa fuga: ora è caccia al pirata. È il secondo episodio in poche ore, mercoledì scorso al quartiere Sant’Elia un ragazzino in bici era stato investito da un’auto, e anche in questo caso l’investitore era fuggito senza prestare soccorso. Così è accaduto anche nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, quando un uomo di 39 anni, un migrante ivoriano, percorrendo la strada provinciale 79, che porta a Tuturano, è stato investito da una vettura. L’incidente è avvenuto a pochi passi dall’impianto del Masseriola, l’uomo è stato sbalzato dalla sua bicicletta finendo rovinosamente sull’asfalto.Il conducente dell’automobile, che difficilmente non si sarà accorto di quanto è accaduto, non si è fermato per prestare soccorso ma ha proseguito la sua marcia, persino accelerando l’andatura. Lo raccontano due automobilisti che invece si sono subito fermati per aiutare il ragazzo accasciato e ferito sull’asfalto. Sono stati loro a chiamare i soccorsi che sono immediatamente arrivati sul posto. Lo sfortunato ciclista era ancora cosciente quando i medici lo hanno messo sull’autoambulanza e portato presso l’ospedale Perrino. Non è in pericolo di vita.