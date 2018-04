Non si ferma all’alt, viene inseguito e si schianta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Incappa in un controllo dei carabinieri e cerca una spericolata fuga in un rocambolesco inseguimento a bordo della “sua”, si fa per dire, Nissan Micra, risultata rubata. Alla fine, dopo essersi schiantato contro un muretto a secco, è stato fermato, identificato e arrestato il 36enne di Francavilla Fontana Patrizio Tamburrini, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e rapina aggravata.Quest’ultima ipotesi è contestata all’uomo per via dei presunti collegamenti con il “colpo” registrato nella serata di lunedì, quando in una farmacia di Erchie aveva fatto irruzione un bandito solitario e armato, capace di portare via l’incasso di 300 euro per poi fuggire a bordo di una Nissan Micra. La stessa auto, secondo gli investigatori, guidata da Tamburrini, risultata rubata ad Ostuni lo scorso ottobre. In casa dell’uomo, un’abitazione rurale in agro di Oria, invece, i carabinieri della compagnia di Francavilla hanno rinvenuto una pistola Beretta 92 a salve calibro 8, modificata, e, dentro un’altra auto, parte del registratore di cassa asportato nella farmacia. Insomma, alla fine dell’inseguimento, partito da Torre Santa Susanna e conclusosi contro un muretto a secco tra le campagne di Oria, nei pressi del Santuario di San Cosimo alla Macchia, per Tamburrini si sono aperte le porte del carcere di Brindisi. Le accuse, come sempre tutte da dimostrare, spaziano dalla rapina alla ricettazione.