Aria inquinata e poche aree verdi a Brindisi: così si potrebbero "salvare" fino a 115 vite ogni anno

Quanto migliorerebbe la qualità della vita in una città con livelli di inquinamento più bassi e aree verdi più grandi e diffuse? Più di quanto non si creda, stando ai risultati di un progetto di ricerca sviluppato dall’Institute for Global Health di Barcellona, che ha preso in esame i dati di quasi mille città europee per valutare il rischio di uno stile di vita in contesti inquinati. Rischio che non risparmia Brindisi, anzi: fa impressione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati