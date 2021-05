Infortunio sul lavoro: bracciante agricolo in ospedale, denunciato il proprietario del terreno

BRINDISI - E' finito in ospedale un bracciante agricolo brindisino di 52 anni, infortunatosi mentre stava lavorando in un terreno alla periferia della città, su commissione del proprietario. Durante alcuni interventi di manutenzione, l'operaio ha riportato la frattura di una gamba.

La corsa in ospedale

Soccorso dal personale del 118, il malcapitato è stato trasportato presso il presidio ospedaliero del capoluogo per gli accertamenti e le cure del caso, ed è tuttora ricoverato. In seguito all'incidente sul lavoro, il proprietario del terreno agricolo (un brindisino di 60 anni) deve ora rispondere dell’infortunio riportato dall'operaio: a margine degli accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione di Brindisi-Casale, è stato infatti denunciato per lesioni personali colpose aggravate.