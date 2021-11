Scontro tra scooter e auto nella notte a Brindisi: grave un ragazzo di 19 anni

Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri al quartiere Commenda, a Brindisi, nel quale è rimasto ferito gravemente un ragazzo di 19 anni, N.D.M. le sue iniziali. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra viale Commenda e via Marche: il giovane, a bordo di uno scooter T-Max, si è scontrato contro la fiancata destra di una Fiat 500X condotta da una ragazza. L'impatto è stato violentissimo: il 19enne è piombato sull'asfalto e avrebbe subito perso conoscenza. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi, dove gli sono stati riscontrati diversi traumi. Al momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione, la sua prognosi è riservata.

La dinamica

Sul posto, per i rilievi del caso, è giunta una pattuglia della polizia Stradale. Gli agenti stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica. Intanto anche la ragazza alla guida della Fiat, sebbene ferita solo lievemente, è stata portata in ospedale e sottoposta alle analisi per rilevare la presenza di alcol o droghe nel sangue. L'esito non è ancora noto.