Incidente a Brindisi: con la moto contro un'auto, grave un uomo di 49 anni

Un motociclista 49enne di Brindisi, L.D. le sue iniziali, è finito in ospedale in codice rosso a causa di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 17, all'incrocio tra via Sicilia e via Umbria, al quartiere Commenda. L'uomo, a bordo di una moto Yamaha Majesty, ha perso il controllo del veicolo dopo aver impattato contro un'auto Kia Picanto condotta da una donna, una 53enne di Brindisi. Sul posto è poi arrivata un'ambulanza del 118 per il trasporto del ferito presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino.

La dinamica

E' toccato agli agenti della polizia locale cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente in una della strade cittadine, via Sicilia, statisticamente tra le più pericolose quando si tratta di sinistri stradali che in alcuni casi hanno visto anche il ribaltamento di auto in passato. Presso l'incrocio è inoltre arrivata una squadra dei vigili del fuoco dopo l'allerta dell'incidente che da quelle parti ha destato non poca paura tra i residenti. Dall'asfalto sono stati rimossi diversi pezzi meccanici, mentre la moto (trasportata su un carro attrezzi) è stata affidata in custodia a un deposito della zona. La Kia Picanto ha riportato danni lungo il frontale e la fiancata destra.