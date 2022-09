Tragico incidente stradale in moto sul cavalcavia: muore un giovane

BRINDISI - Fuori strada con lo scooter: tragedia nel cuore della notte. Un 37enne brindisino, Giuseppe De Vincentis, ha perso infatti la vita a seguito di un violento schianto lungo il cavalcavia De Gasperi. Il drammatico incidente stradale è avvenuto poco prima delle ore 2.30. Il giovane era alla guida del suo “Yamaha X-Max”, quando per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine avrebbe perso il controllo della moto, finendo sull'asfalto. Vani i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento del personale medico del Servizio 118 e la corsa in ospedale il giovane non ce l'ha fatta. La salma è stata così trasferita all'obitorio del "Perrino".

Le indagini

Gli agenti della Sezione Volanti della polizia di Brindisi, intervenuti sul posto, avrebbero già raccolto dei primi elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico impatto, nel quale, a quanto pare, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. De Vincentis era molto conosciuto in città. E in tanti, già nelle prime ore della mattinata, appresa la notizia, hanno affidato ai social ricordi e cordoglio.