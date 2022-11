Schianto sulla provinciale 613. Il conducente trasportato in ospedale

L'uscita fuoristrada, poi lo schianto contro il guardrail. Spaventoso incidente questo pomeriggio intorno alle 17 sulla strada provinciale 613 che collega Brindisi a Lecce.

L'IMPATTO

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale di Brindisi, l'auto, una Porsche 911 Carrera, è uscita fuoristrada andandosi a schiantare contro il guardrail che delimita la garreggiata. A tradire l'automobilista alla guida, l'unico rimasto ferito, forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia che si è abbattuta sulla città. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto poco dopo è giunta una ambulanza del 118, alcune pattuglie della polizia municipale, e i pompieri che hanno prestato soccorso al ferito. L'uomo è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Perrino di Brindisi.