Scontro fra due auto lungo la provinciale: grave un uomo. Ferito anche il conducente dell'altra auto

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 9 sulla provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, dove due auto, una Citroen C3 e una Fiat Panda, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate.

Nell'urto i due conducenti sono rimasti feriti. In particolare uno di loro è stato trasferito immediatamente presso l'ospedale di Brindisi poiché le sue condizioni sono preoccupanti. Sul posto sono giunti i vigili urbani di Mesagne e le ambulanze del 118 del "De Lellis".

Ulteriori notizie nelle prossime ore.