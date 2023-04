"Spettacolare" incidente stradale nella tarda mattina in via Molise, nel quartiere Commenda a Brindisi. Una donna, alla guida della propria vettura, ha perso il controllo dell'auto - una Fiat Idea - e, per cause ancora tutte da chiarire, si è ribaltata terminando la corsa al centro della strada.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i medici del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale per le cure del caso.