Incidente sulla statale 16: due auto distrutte, una donna in ospedale

Un incidente stradale è si verificato nella tarda mattinata di oggi sulla statale 16 tra Brindisi e San Vito dei Normanni, all'altezza della caserma "Carlotto". Due le auto coinvolte: una Toyota Yaris, che si stava immettendo sull'arteria principale da una strada secondaria, e una Citroen Saxo, che viaggiava in direzione di Brindisi.

Lo schianto

Le auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrate violentemente in collisione, rimanendo pressoché completamente distrutte. Al volante due donne: una di queste è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in ospedale. Sul posto anche la polizia locale di Brindisi e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le auto, eliminando eventuali perdite di carburante e staccando l'alimentazione dell'impianto elettrico.