Violento scontro tra due scooter: un 63enne in prognosi riservata

Un sorpasso azzarzato con lo scooter, poi l'inevitabile scontro. Brutto incidente stradale oggi intorno alle 13 in prossimità del cavalcavia De Gaspari a Brindisi in direzione centro città.

La dinamica

In sella allo scooter un 17enne brindisino che, giunto in prossimità dell'intersezione con via Dalmazia, si è spostato sulla corsia di sinistra per effettuare un sorpasso quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato un altro scooter condotto dal 63enne I.L. Nell'impatto l'uomo è finito a terra sbattendo violentemente la testa. Subito soccorso dal personale del 118 il 63enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Perrino.I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Spetterà agli agenti della polizia municipale riscostruire l'esatta dinamica del sinistro.