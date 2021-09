Brindisi, schianto sulla provinciale per San Vito: muore una donna

Scontro frontale nei pressi della caserma del Battaglione San Marco, sulla provinciale Brindisi - San Vito dei Normanni, una donna perde la vita tra le lamiere della sua auto.

L'impatto

L'incidente si è verificato un'ora fa nei pressi della caserma Carlotto. Per la donna alla guida di una Ford Fusion non c'è stato scampo. E' morta subito dopo il violento impatto avvenuto con una Panda guidata da un'altra donna che è stata trasportata poco dopo in ambulanza nel vicino ospedale "Perrino". Sul posto i vigili del fuoco della caserma di Brindisi, i medici del 118 e gli agenti della polizia locale. Spetterà ora a questi ultimi stabilire l'esatta dinamica del sinistro mortale.