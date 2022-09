Brindisi, incidente sul lavoro: operaio perde un braccio

Un operaio ha perso un braccio questa mattina in contrada Autigno, a Brindisi, mentre lavorava nel deposito di materiali di recupero dell'impresa Semes. Per causa in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spesal (Servizio di prevenzione sicurezza sugli ambienti di lavoro) della Asl e della polizia di Stato, ha subito l'amputazione di un arto. Ha perso un braccio.

Prognosi riservata

L'incidente è accaduto attorno alle 8.20, l'uomo è stato trasportato in codice rosso da un'ambulanza del 118 nell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Le indagini

Le indagini dovranno stabilire se l'incidente sia stato causato dalla mancata osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e se e a carico di chi ci siano delle responsabilità