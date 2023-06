Vanno a sbattere con l'auto contro una ringhiera: paura per due giovanissimi, estratti dai Vigili del fuoco

Avrebbero sbattuto contro una ringhiera con l'auto in via Brin, a due passi dallo stadio Fanuzzi di Brindisi. È la disavventura di due giovanissimi, un conducente classe 1999 e una ragazza classe 2003. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre i due ragazzi, attorno alle 5 del mattino. Poi l'auto è stata messa in sicurezza, bonificando anche l'importo elettrico e il serbatoio.

I due non sono in gravi condizioni. Il tratto stradale è stato chiuso per qualche minuto.