Momenti di paura questo pomeriggio alla zona industriale di Brindisi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una macchina è finita sotto un treno merci. Dopo l'impatto, la vettura è stata trascinata per alcuni metri. Due uomini, padre e figlio di 68 e 34 anni, sono rimasti feriti. Non sono in pericolo di vita.

Il sinistro

Il treno merci stava regolarmente transitando sui binari che collegano la stazione ferroviaria alla zona industriale, quando all'improvviso è entrato in collisione con una Bmw station vagon. Sul posto si sono recati in pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco di Brindisi e una ambulanza del 118.