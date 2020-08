Scontro fra due auto lungo la provinciale: sei feriti. Ci sono anche due bambini

Ultimo aggiornamento: 15:26

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, lungo la provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Due auto si sono scontrate e, nell’impatto sono rimaste ferite sei persone, tra le quali due bambini, questi ultimi fortunatamente in modo non grave. Due persone sono state trasferite d'urgenza dalle ambulanze del 118 all’ospedale Perrino di Brindisi. I piccoli, invece, dopo le prime cure dei sanitari, sono rientrati a casa con il padre.Lo scontro, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto subito dopo pranzo tra una Nissan Qashqai e una Mercedes Serie A. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Mesagne, una volante del commissariato e i sanitari del 118. La Nissan bianca sulla quale viaggiavano i due bambini, la madre, una badante e la nonna si dirigeva verso San Vito. La Mercedes, guidata da un giovane di Mesagne, procedeva in direzione della città messapica. Poi l'impatto. Aggiornamenti nelle prossime ore.