Incidente in moto al rione Bozzano: grave un giovane. L'impatto violento contro un palo

Avrebbe perso il controllo della moto sulla quale era in sella, andando a sbattere contro un palo: un impatto violento, a seguito del quale è rimasto gravemente ferito. Sfortunato protagonista un 22enne di Brindisi, soccorso dal personale del Servizio 118 e quindi ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, lungo via Martiri delle Fosse Ardeatine, al rione Bozzano, all'altezza della rotatoria che affaccia all'ingresso della maxi-sala cinematografica Andromeda. Le condizioni del giovane sono apparse già preoccupanti ai primi soccorritori. Quindi la corsa in ambulanza e il ricovero in rianimazione, resosi necessario a causa dei gravi traumi riportati dal ragazzo, con particolare riferimento al bacino e alle gambe.

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Ceglie, incidente tra auto e pulmino: una ragazza ferita alle gambe ABRUZZO Morto a Teramo bimbo di 9 mesi travolto da una Jeep guidata da un... LECCE Salento, incidente sulla statale: auto finisce contro un muretto a...

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brindisi, chiamati ad accertare tanto le cause quanto l'esatta dinamica dello schianto. Stando a una prima, sommaria ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che il giovane alla guida di una moto da enduro, provenisse dal rione Commenda. Una volta superato il cavalcavia di parco Di Giulio, avrebbe quindi perso il controllo della moto, finendo prima sul marciapiede e poi contro un lampione, a ridosso del rondò.