Cade dal muretto del Monumento al Marinaio. Giovane in prognosi riservata

Ennesimo incidente, questo pomeriggio intorno alle 15, nel piazzale del Monumento al marinaio, al quartiere Casale: un trentenne di Brindisi , finito poi in prognosi riservata, ha improvvisamente perso l'equilibrio mentre si trovava nei pressi del muraglione, cadendo nel vuoto sottostante.

Il volo

Un tragico volo di almeno 15 metri che ha visto ferire gravemente il giovane agli arti, riportando diverse fratture. Soccorso da alcune persone che transitavano nella zona dei giardini che si affacciano sul porto di Levante, il giovane (rimasto comunque cosciente fino all'arrivo del personale medico) è stato poi trasportato con un'ambulanza del 118, e in Codice rosso, presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. I medici stanno ora valutando le condizioni generali del trentenne ed eventuali interventi che potrebbero essere eseguiti nelle prossime ore dopo il ricovero in un reparto. Le circostanze in cui è avvenuta la caduta sono in fase di ricostruzione da parte del personale della polizia. Una pattuglia della Sezione volanti è infatti arrivata sul posto per cercare di ricostruire (anche attraverso alcune testimonianze di persone che a quell'ora si trovavano nelle vicinanze del muraglione) come il giovane abbia improvvisamente perso l'equilibrio mentre era appoggiato al parapetto.

