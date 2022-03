Incendio nel palazzo: padre, madre e figlioletta portati in salvo dai pompieri con una scala

Un incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, si è sviluppato all'interno di uno scantinato di un palazzo di via Panzini, al rione Paradiso di Brindisi. Il fumo ha invaso in quantità il vano scala del condominio e si è reso necessario lo sgombero dello stabile per precauzione. I vigili del fuoco hanno sì pensato a spegnere le fiamme, ma anche ad aiutare le famiglie rimaste bloccate negli appartamenti.

I soccorsi

I pompieri anno soccorso una persona disabile e fatto scendere con una scala appoggiata al balcone una intera famiglia che abita al primo piano, proprio in corrispondenza della cantina andata a fuoco: si tratta di mamma, papà e della figioletta che non hanno subito conseguenze. Non ci sono né feriti né intossicati. Sul posto si sono recati gli agenti di polizia locale e i carabinieri per eseguire le indagini e per supportare, con le necessarie limitazioni al traffico lungo la strada, il lavoro dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate più lunghe del previsto.

