Brindisi, incendio in un appartamento pieno di bombole di gas: paura in città

Momenti di paura questa mattina nei pressi di via Tor Pisana, a Brindisi, per un principio di incendio in un appartamento. Stando alle prime ricostruzioni, un pentolino messo a scaldare sul fornello stava prendendo fuoco. L'episodio appare tanto più grave in quanto nello stesso appartamento erano presenti alcune bombole di gas, che rendevano dunque la casa un potenziale rischio non solo per gli occupanti, ma anche per tutto il vicinato.

L'intervento dei pompieri

Sul posto sono giunte subito squadre dei pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L'appartamento, sul quale sono in corso controlli, era occupato da extracomunitari.