Brindisi, fuoco alla barca finita sugli scogli per la tromba d'aria

Era andata a sbattere sugli scogli nei giorni scorsi a causa del maltempo, qualcuno l’ha incendiata ieri sera nel luogo in cui dove era rimasta incustodita, in località ex Lido Poste, a Brindisi.

La storia

Si tratta di una barca vela a bordo della quale viaggiavano due turisti spagnoli i quali erano stati tratti in salvo da una velista Argentina che aveva attraversato l’oceano per giungere nel Mar Adriatico. I due occupanti della barca avevano con sé anche un cane. L’imbarcazione non era stata spostata dal luogo dell’incidente, e lì qualcuno avrebbe appiccato il fuoco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che si sono occupati delle operazioni di spegnimento. Non sono state semplici, per via del forte vento e delle difficoltà a raggiungere il luogo. Sull’episodio sono in corso indagini per accertare le origini del rogo.non si esclude un atto di vandalismo.