Incassa i soldi di due clienti: agente di assicurazione dovrà risarcire 25mila euro

Una subagente di una compagnia assicurativa intascava da anni i premi di una polizza sottoscritta nel 1995 da due clienti delle stessa famiglia (mamma e figlia, entrambe residenti in città) senza però girare quel denaro all’agenzia di Brindisi per cui collaborava. L’inghippo è però emerso al momento del riscatto chiesto dalle due donne: dopo aver pagato 25mila euro di premi hanno ricevuto indietro - solo in un caso - una somma parziale di 15mila euro, mentre dell’altra polizza (nonostante vari solleciti) non esisteva alcuna traccia. A seguito di accertamenti effettuati dall’agente di Brindisi e della società assicurativa (entrambe ignare della condotta intrapresa dalla collaboratrice nello stipulare quelle polizze con mamma e figlia) è infatti emerso che erano prive di valore economico.Una sentenza della Sezione civile del Tribunale ha visto condannare la subagente a restituire alle due donne la somma di 25mila 352 euro, oltre al pagamento di una somma di 5mila euro (a titolo di lucro cessante) e al pagamento delle spese processuali. Con la sua condotta, la subagente avrebbe integrato il reato di appropriazione indebita, aggravato proprio dalla funzione avuta. E’ invece risultata estranea ai fatti un’impiegata: anche se citata in giudizio, è emerso che nel periodo in argomento non aveva mai svolto alcuna funzione o incarico di controllo sull’operato dei subagenti, né tanto meno partecipato alla riscossione dei premi.