Incappucciati sparano nella movida: ragazzo ferito da due colpi di pistola

Nuovo grave episodio criminoso stanotte a Brindisi. Un ragazzo è stato ferito a quanto sembra da due colpi di pistola esplosi da due uomini incappucciati che lo hanno raggiunto in via Casimiro, in pieno centro storico. La zona è affollata di bar e pub aperti fino a notte fonda. Alcune persone hanno udito gli spari e, secondo alcune testimonianze, avrebbero visto due uomini con il volto coperto da passamontagna fuggire a piedi nelle stradine della movida.Il ferito è stato soccorso e portato subito all’ospedale Perrino dove tuttora sta ricevendo le prime cure. Sul posto per le indagini polizia e carabinieri.Solo 48 ore fa a duecento metri dal luogo dell'agguato è stato fatto saltare un ordigno ad alto potenziale che ha distrutto una tabaccheria di piazza Vittoria.