In vacanza con i vip: al mare con Conte, Checco Zalone e la Hunziker

Tra San Lorenzo, Ferragosto e inizio ferie il territorio brindisino fa segnare il tutto esaurito, o quasi. Le spiagge sono sold out facendo scattare così la macchina dei controlli. E’ partita, ad esempio, venerdì sera una attività coordinata di informazione e di prevenzione per evitare i bivacchi notturni lungo le spiagge e le aree retrodunali del Parco delle Dune costiere. L’attività sarà replicata nelle prossime serate ed in particolare il 14 agosto, vigilia di Ferragosto.Ma dicevamo del tutto esaurito. C’è chi parla di numeri in calo ma a vedere le strutture ricettive stracolme c’è poco da crederci. Secondo Assoturismo si registrerà un boom di stranieri mentre saranno in calo gli italiani in vacanza. Nella settimana Ferragostiana, per le località balneari, si registra già il 93% dei posti letto disponibili prenotati. E non mancheranno di certo i personaggi famosi.Ad Ostuni, ad esempio, è attesa una delle coppie più ricercate del gossip nazionale, ovvero quella formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Il Fasanese sembra invece meta preferita per gli sportivi. Hanno deciso di trascorrere Ferragosto da queste parti l’ex difensore della Nazionale Gianluca Zambrotta e l’ex ct Antonio Conte. A Savelletri è anche di casa Checco Zalone con moglie e prole a seguito. Tornando a Ostuni la Città Bianca è tra le