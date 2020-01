Paura a Brindisi: due colpi di pistola contro un'abitazione

A Brindisi si torna a sparare in città. E’ successo la scorsa notte in via Imperatore Costantino (nei pressi dell’incrocio con via Settimio Severo), al quartiere Commenda. A quanto pare, sono stati almeno due i colpi di pistola esplosi all’indirizzo di un’abitazione che si affaccia su queste due strade.

Secondo gli investigatori della polizia, che sono arrivati sul posto qualche ora dopo l’episodio per raccogliere due bossoli per strada, non si esclude un regolamento di conti tra alcune persone. Presso la Squadra mobile, agli ordini del vice questore Rita Sverdigliozzi, gli esperti della Scientifica stanno ora valutando il calibro e le analogie con altre munizioni raccolte in passato durante sparatorie consumate proprio a colpi di pistola. Al momento, si sta cercando di fare chiarezza attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona presa di mira per scoprire gli autori di questo nuovo attentato notturno.

Non si esclude che a sparare sia stata una persona che era a bordo di un'auto insieme a un complice, tra cui l'utilizzo di un'auto di natura furtiva. Nulla viene comunque escluso in questa delicata fase dell'indagine.