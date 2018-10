© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Lo hanno stabilito i 355 grandi elettori composti dai sindaci e dai consiglieri comunali che oggi hanno votato per il rinnovo della presidenza dell'ente provinciale. Rossi, sostenuto dal centrosinistra e dal movimentismo locale, era in corsa insieme a Pasquale Rizzo, sindaco di San Pietro Vernotico, espressione del centrodestra.Riccardo Rossi ha ottenuto 183 voti contro i 100 di Pasquale Rizzo. L’affluenza è stata dell’80.6%, con 286 votanti. Schede bianche 1, schede nulle 2. Questi sono i dati risultanti dalle operazioni di scrutinio concluse alle ore 21.00.L’Ufficio Elettorale provvederà con la proclamazione del nuovo Presidente della Provincia di Brindisi in data lunedì prossimo e la verifica dei dati ponderati ottenuti da ciascun candidato.