Il nonno anti writer si è fatto prendere la mano: bloccato mentre ripuliva la Cattedrale

La volontà del pensionato-imbianchino Vito Cisternino, quella di continuare ad imbiancare i graffiti di Brindisi, questa volta è andata oltre: infatti è stato bloccato dagli agenti della polizia locale nella piazza della Cattedrale mentre cercava di dare nuovamente “smalto” ai vecchi tufi in carparo della facciata principale. “Scusate, ma non lo sapevo”, ha risposto il 67enne agli agenti, abbandonando poi con pennello e secchio di vernice piazza Duomo.Una sorta di “fiaba” popolare, la sua, diventato quasi un idolo nazionale dopo che i media avevano riportato le sue gesta, nonché il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e la Giunta (che l’hanno ricevuto in Comune per premiare e ringraziare la sua volontà), si è improvvisamente arrestata. Pulire il muro di un bene architettonico e storico come la Cattedrale non è possibile neppure ai più volenterosi.