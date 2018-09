Il lungomare come una spiaggia: i commercianti chiudono e vanno via

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ha il gusto amaro della sconfitta, soprattutto per la città, l’annunciata chiusura del bar-cioccolateria-ristorante Bernardi che dal 2013 opera sul lungomare Regina Margherita di Brindisi. Ciro Bernardi, il titolare del bar-ristorante, ha annunciato che alla fine del mese di settembre smonterà cucina e banconi-frigorifero per spostare la sua attività a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, dove l’omonima cioccolateria è rinomata grazie alle attività svolte da anni a Grottaglie, città di origine della famiglia Bernardi, e nel capoluogo jonico dove il Bernardi Choco Bistrot di via D’Aquino, la strada dello shopping, è luogo di incontro della città che conta.Ciro è arrivato a Brindisi nel 2013 con una grande voglia di fare, di portare innovazione sia nella cioccolateria che nella cucina. Ha effettuato consistenti investimenti per arredare e rendere funzionale e acogliente un locale posto sul lungomare con una giardino e una villetta all’interno. «Ma la situazione è peggiorata con il passare degli anni», spiega. «D’estate si lavora bene, la città si risveglia, ci sono turisti e brindisini che apprezzano il nostro lavoro. Per noi, per l’intero staff, è motivo di soddisfazione ascoltare i complimenti di tanti turisti e brindisini per la qualità dell’offerta in pasticceria e in gastronomia. Ma d’inverno è un disastro, soprattutto con la chiusura del Lungomare al passaggio delle autovetture», sottolinea Ciro Bernardi.Il ragionamento è semplice: con la chiusura al traffico un qualsiasi avventore che voglia gustare un caffè, acquistare una torta o fare uno spuntino deve percorrere a piedi 3-400 metri, a volte sotto la pioggia e quasi sempre sfidando le raffiche di vento che spazzano il Lungomare di Brindisi. Prima di percorrere quel pezzo di strada il coraggioso