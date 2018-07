Il ladro svuota il box-garage e il proprietario si vendica postando il filmato su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruba in un box condominiale ma le telecamere riprendono tutto: così il proprietario diffonde le immagini per trovare il ladro. Il furto si è consumato in un box condominiale in via Eduardo dal Bono al quartiere Sant’Elia di Brindisi dove l’ignoto ladro è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza del palazzo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di sabato, intorno alle 14.04. Nel filmato diffuso dalla stessa vittima si vede un soggetto, piuttosto riconoscibile dalle immagini, che arriva con una utilitaria di colore scuro nei pressi del box. L’uomo, a volto scoperto, scende dall’auto e con una grossa tenaglia rompe il lucchetto che sta a chiusura del box.Una volta aperto il ladro comincia ad appropriarsi di tutto il contenuto: tre sedie, un tavolino di resina, due spiaggine, un ombrellone con il marchio Eurospin, un tubo di gomma della lunghezza di 10 metri per innaffiare le piante. Il tutto viene caricato nel portabagagli dell’auto. L’uomo si muove con fare indifferente, in strada, visto l’orario, non c’è molta gente ma qualche persona transita proprio davanti al box senza rendersi conto di ciò che sta accadendo. Sulla parete della palazzina, in bella vista, c’è un cartello che dice: “area video sorvegliata”. Ma il ladro non ci fa caso o al limite avrà pensato che le telecamere non funzionassero. Il furto si consuma in pochi minuti, il box viene tranquillamente svuotato ad eccezione di una vecchia scopa con paletta che il ladro lascia appoggiata alla parete. Una volta terminato il trasloco, così come era arrivato l’uomo se ne va convinto che nessuno abbia fatto caso ai suoi movimenti. I proprietari del box, però, fanno presto ad accorgersi del furto e subito visionano le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Manco a dirlo, il furto è stato ripreso per intero, in tutte le sue fasi. Il filmato, così, viene portato subito in questura dove le vittime hanno sporto denuncia. Nelle registrazioni il volto dell’autore del furto si vede con chiarezza, l’uomo è facilmente riconoscibile, chiunque lo conoscesse potrebbe identificarlo con estrema facilità. Per questioni di privacy il volto nelle immagini è stato oscurato, ma le azioni riprese sono inequivocabili. Ora i proprietari del box sperano che l’uomo in questione venga identificato al più presto. Al di là del valore economico di due sedie e un tavolino, le vittime contestano il gesto e la violazione della proprietà privata. Come dire: non si è tranquilli neppure in casa propria. Gli indizi nelle mani degli investigatori ci sono e sono tutti importanti, il caso potrebbe essere risolto a breve.