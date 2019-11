Brindisi, il gallo di quartiere che divide la piazza coi cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divide la piazza con i cani, randagi o al guinzaglio, dei quali non ha nessuna paura. C'è chi racconta infatti che si sia battuto con un grosso meticcio e lo abbia persino messo in fuga. Certo, agli automobilisti di passaggio per poco non viene un colpo: non capita tutti i giorni di vedere un gallo libero in una piazza, adottato dai condomini che affacciano su via del Mare, a Brindisi. Qualcuno lo ha liberato, oltre un anno fa, e gli porta regolarmente da mangiare.Ha spazio, verde, cibo, ma ciò che gli manca davvero è la compagnia: galline, in quel quartiere, proprio non se ne vedono. Il presente articolo vale come annuncio: gallo libero e possente cerca compagnia, no perditempo.