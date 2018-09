Il Castello Alfonsino tesoro italiano: scala la classifica del Fai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Castello Alfonsino di Brindisi candidato al progetto Fai “I luoghi del cuore” raggiunge la dodicesima posizione nella classifica nazionale dei luoghi più amati del paese. Prosegue la scalata Castello Alfonsino alla classifica nazionale a colpi di like. Attualmente ne sono stati registrati 3435. Con ogni voto si avvicina la possibilità di aggiudicarsi la realizzazione di un progetto mirato alla valorizzazione del bene.La Delegazione di Brindisi del Fondo Ambiente Italiano dal mese di maggio segue con grande attenzione la raccolta di segnalazioni per i “luoghi del cuore” a cui i brindisini e le comunità della provincia sono più legati. Ebbene Brindisi con il suo suggestivo Castello in poche settimane ha raccolto oltre 3mila likes. In provincia di Brindisi la seconda posizione è stata conquistata dal castello di Carovigno, ma la scalata è ancora lunga ed è in continua evoluzione.La Delegazione di Brindisi del Fondo Ambiente Italiano e i volontari, impegnati da anni in tutta la provincia per sostenere la conoscenza del patrimonio culturale, hanno accolto con grande entusiasmo l’impegno dei brindisini. La delegazione si è detta disponibile a collaborare anche con i comitati spontanei.